Pedro: Sarri lo vuole. Affare fatto

«Alla Roma non ha avuto la possibilità di giocare partite decisive. Ha fatto un campionato strano ma è uno che non sbaglia mai di fronte a una gara importante. Disponibile, tecnico, rapido. Per questo tipo di giocatori ho un debole. È stato sottovalutato, ma per me è un top player». Erano queste le parole con cui lo scorso 5 luglio Maurizio Sarri descriveva Pedro. E oggi queste parole diventano ancora più significative, visto che lo spagnolo sta per vestire la maglia della Lazio. Il giocaotre è pronto a ridursi lo stipendio e pressa la Roma affinché rescinda il suo contratto. I giallorossi non hanno intenzione di arrivare al muro contro muro e si troverà una soluzione capace di accontentare tutti.

(Il Messaggero)