Pedro attraversa il Tevere. È lui il regalo per Sarri

La storia che aveva legato lo scorso anno Pedro e la Roma è già terminata. Il giocatore spagnolo infatti è a un passo dal trasferimento storico alla Lazio. L'esterno, pupillo di Maurizio Sarri ai tempi del Chelsea, è finito ai margini del progetto giallorosso di José Mourinho ed era a caccia di una squadra in vista della prossima stagione. I biancocelesti su richiesta del proprio tecnico si sono fatti avanti e la Roma non ha intenzione di andare al muro contro muro, lasciando così partire il giocatore con un pagamento legato probabilmente alle presenze. Pedro spinge per far in modo che il tutto si chiuda il più rapidamente possibile rinunciando anche a parte dello stipendio per firmare con la Lazio. Il giocatore infatti prenderà 2,5 milioni netti più bonus a stagione.

(corsera)