Operazione in tempi di crisi. Pedro dalla Roma alla Lazio, primo scambio dopo 40 anni

Era il 1981 quando per l'ultima volta un giocatore della Lazio, Carlo Perrone, passava dalla società biancoceleste a quella giallorossa. Dopo quarant'anni un altro giocatore compie, al contrario, lo stesso percorso. Pedro infatti sarà un nuovo giocatore della Lazio. Arrivato alla Roma a parametro zero, dopo una stagione deludente è stato messo fuori dal progetto di José Mourinho e per questo motivo ha dovuto cercare una nuova sistemazione. Maurizio Sarri lo ha già allenato ed ha fiutato l'occasione. Il giocatore non si è fatto pregare e ha chiesto di essere ceduto, con la Roma che ha acconsentito all'operazione senza opposizione. Il guadagno è anche per i giallorossi infatti, visto che l'esterno sarebbe costato ai Friedkin 8 milioni lordi per le prossime due stagioni.

(gasport)