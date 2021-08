Olimpico (mezzo) pieno. Venduti tutti i biglietti come voleva Mourinho

L'appello di José Mourinho è stato accolto. Nonostante infatti la capienza ridotta al 50%, domenica sera contro la Fiorentina lo stadio Olimpico sarà sold out per la gara di esordio della Roma. Sorride lo Special One che sentirà ancora una volta l'abbraccio dei tifosi, che spingeranno la squadra a tentare di conquistare i primi tre punti della Serie A 2021/2022. I tagliandi messi a disposizione dei supporter giallorossi sono 28mila e nella giornata di ieri i biglietti staccati erano arrivati a quota 25mila. Manca sempre meno e la sensazione è che quegli ultimi posti saranno occupati in vista del fischio di inizio.

(corsera)