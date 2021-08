Nicolò continua a esaltare Mou. Ma sulla Roma pesano gli esuberi

Non fosse per il lavoro di Josè Mourinho sulla fase difensiva, la Roma sarebbe praticamente ancora quella dello scorso anno. Per la vittoria in amichevole sul Belenenses i giallorossi si aggrappano ai soliti noti: sono i guizzi di Dzeko, Zaniolo e Mayoral a regalare la vittoria sull'avversario di giornata, in rimonta dopo una gaffe di Rui Patricio.

Sempre più sicuro di sé il classe '99, che acquisisce via via più confidenza dopo il brutto infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori praticamente per un'intera stagione.

Intanto si ripropone il refrain del 'cedere per acquistare', e allora Tiago Pinto rimane al lavoro per piazzare gli esuberi della rosa. Florenzi piace in Spagna (Siviglia su tutti), Olsen in Premier e Ligue 1 (West Ham, Lilla e Rennes). Più difficili da piazzare, invece, Javier Pastore, Steven Nzonzi e Davide Santon.

Per il centrocampo si continuano a monitorare i profili di Zakaria, Delaney, Koopmeiners - attenzione anche a Damsgaard -, ma si segnala anche un nome nuovo: quello di Zambo Anguissa, 25 anni, centrocampista camerunense del Fulham con contratto in scadenza nel 2023. Le formule di pagamento potrebbero poi agevolare la trattativa.

(gasport)