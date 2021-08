Nazionale: Mancini richiama Zaniolo e Pellegrini

IL TEMPO - Dopo il trionfo all’Europeo, torna in campo la Nazionale. Il ct Roberto Mancini ha convocato 34 giocatori per le prossime sfide valide per le qualificazioni al Mondiale in Qatar: il 2 settembre a Firenze con la Bulgaria, il 5 a Basilea con la Svizzera e l’8 con la Lituania a Reggio Emilia. Torna Zaniolo, prima chiamata per Scamacca. Obiettivo ipotecare il pass e allungare la striscia di 34 risultati utili consecutivi: ne manca un altro per eguagliare il record mondiale di 35 della Spagna. I convocati: Donnarumma, Gollini, Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, Florenzi, Lazzari, Mancini, Toloi, Barella, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pessina, Sensi, Verratti, Zaniolo, Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Kean, Raspadori, Scamacca.