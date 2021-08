Mourinho, targa per il papà. Oggi al via anche Florenzi

Giornata da ricordare quella di ieri per José Mourinho. Il nuovo allenatore della Roma infatti ha partecipato all'inaugurazione a Ferragudo, in Portogallo, della targa dedicata a suo padre José Manuel Mourinho Felix. Quest'ultimo, scomparso nel 2017, era nato proprio in quel borgo di pescatori vicino Portimão e, per questo motivo, la città ha deciso di omaggiarlo con una targa. Intanto sul fronte del campo continua la preparazione della Roma, raggiunta anche dal nazionale Cristante e dal nuovo acquisto Shomurodov. Diverso il discorso per Florenzi, che non ha seguito la squadra e resta nella Capitale per lavorare con gli esuberi.

(Gasport)