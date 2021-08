Mourinho riporta la Roma in Europa: “Per me è come giocare la Champions”

Potrà sembrare strano, ma quella di questa sera per José Mourinho sarà una prima volta. Il tecnico portoghese infatti fa il suo esordio sulla panchina della Roma, ma lo farà affrontando un preliminare di una nuova competizione Uefa: la Conference League. Un trofeo che manca nella bacheca dello Special One e che con molta probabilità farà di tutto per vincere al termine della stagione. Prima però c'è da affrontare il Trabzonspor nella gara di andata dei playoff della competizione e, come sottolineato dal tecnico, la gara non va assolutamente sottovalutata. "Non voglio fare nessuna differenza tra competizioni, la priorità per me è sempre la prossima partita. Dimentichiamo la competizione, pensiamo solo che vogliamo vincere ogni partita. Non è impossibile avere questo modo di approcciarsi a ogni incontro. Siamo consapevoli delle difficoltà: non sembra un playoff di Conference League. Se vedi le squadre sembrano di Europa League, per non dire di Champions. Sarà un peccato che giovedì una delle due sarà fuori, perché sono squadre di qualità".

(corsera)