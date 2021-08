Mourinho prova la vera Roma

Prove di Roma. Di quella che, aspettando notizie dal mercato, appare la più simile a quella che debutterà in Conference League il 19 agosto e/o tre giorni dopo in campionato. Questa sera alle 22 ora italiana Dzeko e compagni affrontano il Betis per la Unbeatables Cup', in programma al Benito Villamarin.

Stasera Mourinho avrà per la prima volta a disposizione sia Cristante che Shomurodov.

Difficilmente entrambi partiranno dal primo minuto ma l'idea è quella di inserirli a partita in corso e iniziare a capire se ciò che ha in mente, può avere un seguito sul campo.

La curiosità però è tutta per Shomurodov. L'uzbeko può diventare il jolly dello Special One. Seconda punta in un 4-4-2, esterno mancino nel 4-2-3-1, capace sia di sfruttare gli spazi in profondità che regalare quella copertura difensiva sul terzino, tallone d'Achille di Mkhitaryan in queste prime uscite stagionali.

(Il Messaggero)