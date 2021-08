Mourinho: “Esuberi? C’è chi vuole giocare e chi cerca altro”

La testa di José Mourinho è proiettata solo alla gara di questa sera contro la Salernitana. Il tecnico portoghese vuole che la squadra sia concentrata e pensi a una partita alla volta, anche per questo motivo lo Special One in conferenza stampa allontana ogni ipotesi di scudetto. La rosa al momento non permette di pensare al titolo del massimo campionato italiano. Il motivo è anche da ritrovare nella lunga lista di esuberi che costringono la Roma a non fare mercato in entrata, e questo per Mourinho non è ovviamente facile da accettare: "Non è una situazione facile da commentare. Sono giocatori diversi e che hanno intorno gente diversa. Pedro ad esempio voleva giocare ed è stato accontentato anche se ha scelto un club rivale. Si deve rispettare la sua professionalità. Qualcuno preferisce giocare e qualcun altro fare altro, così le cose si complicano. Ognuno è libero di fare quel che vuole, compresa la società e io come allenatore".

Tra i giocatori che il tecnico ha voluto blindare però c'è Borja Mayoral, che non ha avuto spazio nelle ultime gare ma su cui lo Special One vuole contare per il resto dell'anno: "Conto su di lui. Abbiamo bisogno di tre attaccanti in una stagione in cui si giocherà ogni tre giorni. Borja ha qualità, lo scorso anno ha fatto gol, è un grande professionista e rimanere con due soli attaccanti è un rischio che non vogliamo correre. Mercato chiuso prima dell’inizio del campionato? Se vale per tutti i campionati va bene, altrimenti no perché in Inghilterra mi è capitato di non poter comprare mentre gli altri potevano prendere da me".

(corsera)