Mourinho curioso di Shomurodov, con lui più opzioni davanti

Nuova amichevole per la Roma di Josè Mourinho: oggi alle ore 12 (le 11 in Portogallo) la gara contro il Belenenses (neopromosso nella Primeira Liga) allo stadio Municipal Bela Vista di Parchal. Quelli a disposizione, però, sono più o meno sempre gli stessi. L'unico nuovo titolare è Rui Patricio. Il silenzio dello Special One, in questo senso, è inequivocabile. Non ha ancora ricevuto il regista, chiesto all'inizio della sua avventura a Trigoria. In quel ruolo giocherà Cristante. Non hanno convinto gli esperimenti fatti con Villar, Diawara e Darboe, che possono andar via per puntare poi a Koopmeiners e Zakaria. Ferrero offre Damsgaard che è però più offensivo.

Nell'amichevole di oggi dovrebbe presentarsi anche Eldor Shomurodov. Mourinho ha cominciato a studiarlo in allenamento, sapendo di poterlo utilizzare in due zone del campo: da esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1, e da seconda punta nel 4-4-2, vicino a Dzeko o qualche metro dietro al centravanti. Shomurodov può convincere lo Special One: se si sacrifica nei rientri, avrà più spazio di altri.

(Il Messaggero)