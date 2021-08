Mourinho convoca Roma: “Voglio che i tifosi giochino con noi. Saremo più forti”

Parola d’ordine: pragmatismo. Mourinho la usa spesso, ne fa quasi un mantra. Insieme ad un altro concetto che l’allenatore portoghese sottolinea spesso che è poi quello del tempo. Due binari su cui Mourinho sta costruendo la sua Roma. Uniti da un filo comune che è poi quello della voglia di vincere. "E vogliamo farlo già con la Fiorentina", dice il tecnico della Roma, alla vigilia del suo ritorno ufficiale nel campionato italiano.

"I tifosi possono aiutare, ma anche giocare – dice lo Special One –. È un modo diverso di andare allo stadio. Sono stato a Roma da avversario e ho capito la passione di questa gente, che tra l’altro non va allo stadio da più di un anno. E se i tifosi giocheranno con noi, per la Fiorentina sarà più difficile portare a casa dei punti". Succederà, anche perché a ieri erano stati venduti oltre 26mila biglietti sui 32mila disponibili, ma è molto probabile che oggi possano andare esauriti anche quei 6mila tagliandi che sono ancora a disposizione. I

"Il tempo è la parola chiave del nostro progetto - prosegue - , quello per cui sono a Roma. Mi nascondo dietro questo concetto. Ma non per il profilo del club, che è un club gigante, al pari di tanti altri dove sono stato prima. Ma quando sono arrivato al Chelsea, all’Inter o al Real Madrid l’idea era chiara ed era quella di vincere subito. La Roma invece è in una situazione diversa, non vince da tanto, la realtà crudele è questa"