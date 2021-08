Mourinho chiama Abraham: l’attaccante non è entusiasta della Roma

Continua l'attesa di Edin Dzeko per diventare ufficialmente un giocatore dell'Inter, mentre la Roma affonda il colpo per Tammy Abraham. La Roma ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il prestito biennale del 23enne con riscatto fissato a 40 milioni. Il centravanti classe, però, non è ancora convinto di sposare la causa giallorossa e preferirebbe giocare la Champions, o in alternativa rimanere in Premier, all’Arsenal.

L'agente del giocatore spinge per portarlo alla Roma, che gli garantirebbe la possibilità di crescere ancora e che ha offerto un ingaggio da 4 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 5. E anche Mourinho ha tentato di forzare un po'la mano, contattando personalmente il ragazzo. Da Trigoria, poi, ci sarebbe anche la disponibilità di rivedere la formula, con un riscatto che scatterebbe quasi immediatamente: il club crede nelle potenzialità del calciatore. Abraham, dal canto suo, continua a riflettere.

Capitolo Florenzi: accordo trovato tra il giocatore e il Milan, manca quello tra i rossoneri e la Roma sulla formula del trasferimento. E' intanto andato in scena nella giornata di ieri un incontro tra Tiago Pinto e l'agente di Darboe: ancora non c'è la fumata bianca per il rinnovo, ma filtra ottimismo.

