Mourinho cerca il regista

Doveva essere l'obiettivo numero uno, richiesto da Mourinho nel giorno del suo insediamento, ma Xhaka è ancora all'Arsenal, che non indietreggia e continua a chiedere 23 milioni. A meno di clamorosi colpi di scena, la trattativa può definirsi conclusa. Il gm romanista Pinto sonda altre piste. La più semplice sarebbe quella che porta a Teun Koopmeiners, ma la Roma non lo tratta da circa un mese. Offerto Zakaria, riserva di Xhaka nella Svizzera, che però è più un mediano che un regista. Il preferito resta Douglas Luiz, ma l'Aston Villa per il brasiliano chiede 30 milioni. Mourinho nel frattempo si è consolato con il ritorno di Cristante, a cui ieri ha fatto una lezione privata sui movimenti da fare a centrocampo. Il neo campione d'Europa ha giocato da play a inizio carriera, ma è poi sbocciato come trequartista nell'Atalanta. La caccia al regista resta aperta e ripartirà quando la Roma riuscirà a cedere qualche esubero. Olsen e Florenzi quelli con più mercato.

(tuttosport)