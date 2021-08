Mou trattiene Pellegrini: «Firmi subito il rinnovo»

Una rete che ha chiuso i conti qualificazione e ha aperto una nuova fase per Nicolò Zaniolo, che torna a segnare a 400 giorni dall'ultima rete in gara ufficiale. Non ha potuto fare a meno di sciogliersi in un'emozione forte il classe '99, che dopo la rete si è fermato per un istante sul prato dell'Olimpico prima di venire accolto dall'abbraccio dei compagni. Poi la standing ovation regalata da Mourinho, che se lo coccola. Oggi Nicolò ritroverà anche la convocazione in nazionale.

Parole al miele dello Special One per lui, ma anche per Lorenzo Pellegrini: «Deve firmare il suo contratto domani o dopodomani. Il club è fantastico con lui e lui lo è con il club».

(Il Messaggero)