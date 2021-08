Mou si accontenta del centrocampo e aspetta gennaio

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo e José Mourinho sa di non potersi aspettare un nuovo centrocampista. Lo Special One è consapevole dello sforzo fatto dalla società fino a questo momento e sa che Tiago Pinto prima di poter acquistare un nuovo giocatore è costretto a liberare spazio salariale cedendo qualche esubero. Operazioni difficili da chiudere in così poco tempo, per questo motivo il tecnico portoghese sembra accettare il fatto di dover aspettare gennaio per qualche nuovo innesto. Intanto si farà andare bene i gicoatori a propria disposizione, visto che la testa non può che andare alla gara di giovedì sera contro il Trabzonspor. Le due vittorie caricano la squadra, ma la qualificazione alla Conference League sembra essere il primo obiettivo della stagione.

(La Repubblica)