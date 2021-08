Mou sceglie i fedelissimi per cementare la Roma

La Roma di Mourinho prosegue l'avvicinamento alla gara di giovedì sera contro il Trabzonspor, valida per il ritorno dei playoff di Conference League. Il tecnico parlerà nella giornata di oggi in conferenza stampa, ma l'impressione sembra essere quella di veder confermati molti giocatori che sono già scesi in campo nelle prime due partite ufficiali. Lo Special One infatti, che spera possa arrivare ancora un colpo dal mercato, ha scelto già sei giocatori che dovranno essere i suoi fedelissimi. Rui Patricio, Karsdorp, Ibanez, Cristante, Vina, Mancini sono stati impiegati infatti per tutti i minuti disputati fino a questo momento e, ipoteticamente, Mourinho potrebbe scegliere di puntare ancora su di loro in vista della gara di domani sera.

(corsera)