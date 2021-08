Mou: “Penso solo alla Salernitana, per lo scudetto chiedete a Inzaghi”

José Mourinho ha voluto allontanare ogni possibilità di accostare la sua Roma alla vittoria finale dello scudetto. L'addio di Cristiano Ronaldo al calcio italiano potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A, ma lo Special One sa di essere arrivato nella Capitale per sviluppare un progetto vincente sul lungo periodo e che sappia ripetersi nel tempo. Per questo motivo il suo obiettivo al momento restare quello di vincere questa sera contro la Salernitana la quarta partita consecutiva. Per farlo si affiderà ai suoi uomini migliori, anche se dovrà fare a meno di Zaniolo espulso contro la Fiorentina e che dovrà scontare una giornata di squalifica. In vista dello stop per le Nazionali pronti ancora gli uomini che sono scesi in campo giovedì sera, con Abraham che guiderà l'attacco e andrà a caccia del primo gol con la maglia della Roma.

(corsera)