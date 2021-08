Mou non cambia Roma

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Mourinho non chiede, ma ci spera. Sarà così fino al 31 agosto, ultimo giorno utile per consegnare allo Special One il centrocampista che invoca fin dal suo arrivo a Trigoria. Nella prima conferenza stampa pre-partita l'allenatore riconosce gli sforzi fatti dalla Roma- nessuno ha speso come i giallorossi in Italia - ma con la stessa franchezza ammette come ci sia ancora qualcosa da fare in entrata. «Il nostro mercato è stato di reazione perché abbiamo perso due giocatori (Dzeko e Spinazzola, ndc) che non pensavamo di perdere. Per questo non siamo andati su obiettivi che per me potevano equilibrare di più il gruppo. Ma quando una società fa quello che ha fatto la Roma, non ho diritto di mettere pressione o chiedere qualcosa in più. Ecco perché continuo a parlare di “tempo”, mi nascondo dietro questa parola chiave».

Di tempo per esaudire le richieste del portoghese ce n'è ancora, ma una nuova entrata rimane subordinata all'uscita di almeno un paio di esuberi più uno tra Diawara e Villar. Entrambi i giocatori però stanno facendo tutto il possibile per rimanere a Trigoria e, se la situazione non dovesse cambiare, il tecnico dovrà accontentarsi dei centrocampisti attualmente in rosa. Tra i tasselli mancanti c'è anche un terzino ma, nonostante la necessità, il club ha preferito non trattenere Florenzi che in un colloquio con l'allenatore aveva espresso la volontà di cambiare aria. «Nella sua testa era perfettamente chiaro quello che voleva o non voleva fare. Il suo desiderio era andare al Milan. È importantissimo per me quello che vuole fare un giocatore e la società ha collaborato per accontentarlo ».

Sulla fascia destra però rimane qualcosa da fare. Oltre a Karsdorp infatti l'unico terzino di ruolo è Reynolds, che sta ancora prendendo le misure con il calcio italiano. «Tecnicamente e tatticamente è arrivato da una realtà completamente diversa - spiega Mourinho - ovviamente deve migliorare ma è normale. È giovane e non ha mai giocato in Europa. Posso dire che fisicamente è in una condizione fantastica».

Contro la Fiorentina Mourinho potrebbe concedere un turno di riposo a Veretout. In quel caso sarebbe proprio Diawara a prendere il posto del francese: per il resto questa sera all'Olimpico dovrebbe scendere in campo la stessa formazione vista contro il Trabzonspor.