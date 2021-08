Mou: "Mercato di reazione ma manca qualcosa"

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La Roma di Mourinho parte con il piede giusto. Il portoghese si gode la prima vittoria ufficiale sulla panchina giallorossa e commenta un match sofferto contro un avversario di tutto rispetto: «C’era pressione per una gara ad eliminazione diretta e per una squadra che non è da Conference League - le parole del portoghese - il Trabzonspor ha qualità ed esperienza, anche il pubblico ha fatto la sua parte e non è stato facile. Siamo stati equilibrati. Nel secondo tempo abbiamo sofferto fisicamente, ma la squadra si è dimostrata tale e per me è la cosa più importante». Lo Special One si dice soddisfatto della campagna acquisti, ma sottolinea come manchi ancora qualcosa per completare la rosa: «L’infortunio di Spinazzola e l’addio di Dzeko ci hanno portato a fare un mercato di reazione, diverso da come lo avevamo pianificato. Voglio dire che mi manca qualcosa che spero arrivi nell’estate prossima, in modo da poter pensare alla prossima stagione in maniera diversa. In quella attuale magari andremo a pareggiare alcune volte, arriveranno sconfitte, ma dobbiamo pensare che per come lavoriamo possiamo vincere ogni partita». Entusiasta Shomurodov, alla prima rete ufficiale da romanista: «Sono felice perché il mio gol ci ha portato alla vittoria. L’arrivo di Abraham? Possiamo giocare insieme». Capitolo mercato: oggi Florenzi svolgerà le visite col Milan mentre da ieri Pedro è ufficialmente un giocatore della Lazio. Nel frattempo Valeau e Cardinali sono stati ceduti a titolo definitivo. Vicino a lasciare Trigoria anche Bianda: il difensore è volato in Francia in attesa della formalizzazione del suo passaggio al Nancy.