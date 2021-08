Mou il perfezionista: “Ora basta errori”. E chiede rinforzi

Non c'è tempo da perdere. Mourinho dopo la vittoria in casa del Trabzonspor ha chiesto uno sforzo alla squadra, tornando a Trigoria nella notte e lavorando fin dal mattino dopo per scaricare al meglio in vista della gara di domani sera contro la Fiorentina. Vincere la prima di campionato è l'attuale obiettivo del tecnico portoghese, che però chiede ci si sbrighi anche dal punto di vista del mercato. Tiago Pinto è infatti a lavoro per provare a regalare gli ultimi colpi allo Special One, ma le richieste dell'allenatore sono ormai note. Oltre un terzino sinistro, da alternare con Karsdorp, e un difensore, Mourinho vuole un centrocampista che possa svolgere il ruolo di regista.

