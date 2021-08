Mou e i sintomi di “pareggite”. Shomurodov si unisce al gruppo

Linea verde per l'11 schierato da Mourinho nell'amichevole contro il Siviglia. Fatta eccezione per Mkhitaryan ed El Shaarawy, Fuzato e Mayoral sono infatti i più 'vecchi' impiegati dallo Special One contro gli andalusi. Occasioni per le seconde linee, insomma, con la volontà da parte del tecnico di testare anche chi non faccia parte del novero dei titolarissimi. Il match si chiude 0-0, alimentando l'aria da 'pareggite' respirata già contro il Porto.

Sotto gli occhi dei Friedkin, particolarmente vicini a Mourinho negli ultimi giorni per confrontarsi sulle strategie di mercato, i giallorossi partono a ritmo ridotto per poi accelerare nella seconda parte del primo tempo. Ancora note positive nella ripresa, e dal 65' la Roma rimane in superiorità numerica per l'espulsione di Gudelj. Segnali positivi sono arrivati dalle prestazioni di Nicolò Zaniolo e Edin Dzeko.

Capitolo mercato: visite mediche e firma sul contratto per Eldor Shomurodov, che oggi volerà in Portogallo con Cristante per aggregarsi al resto della squadra. Non partirà, invece, Florenzi, che da oggi comincerà a lavorare a Trigoria col gruppo degli esuberi.

(La Repubblica)