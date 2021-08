Mou, cosa ti manca?

La Roma si prepara a scendere in campo per la prima partita della Serie A 2021/2022, ma è chiaro a tutti che ancora manchi qualcosa. José Mourinho è stato chiaro nelle sue ultime dichiarazioni, che mancavano da quaranta giorni, e ha sottolineato come il mercato sia stato più di reazione che programmato. Manca qualcosa dunque ed è chiaro che quella mancanza sia a centrocampo, dove servirebbe un regista. Il sogno ovviamente si chiama Xhaka, a cui l'Arsenal ha promesso il rinnovo che però non è ancora arrivato. Le alternative potrebbero essere Douglas Luiz dell'Aston Villa, ma il cartellino costa circa 30 milioni. Zakaria e Anguissa sono più mediani che registi e Torreira, giocatore fuori dal progetto dei Gunners, manca della fisicità che vorrebbe lo Special One. Manca ancora del tempo alla fine del calciomercato, ma adesso la cosa importante deve essere la gara contro la Fiorentina.

(Il Messaggero)