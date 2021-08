Mou, comincia lo show

Undici anni dopo, riecco Mourinho in serie A. Non c'è Conte, è lui il tecnico con la migliore media punti in serie A: 2,18 punti a partita. Le sue ambizioni sono le stesse, cambia la consapevolezza della propria forza: all'Inter sapeva di non poter sbagliare, a Roma chiede «tempo», fiducia, tranquillità, ma senza lasciare nulla per strada.

Il percorso è mosso dall'ambizione feroce di un vincente come lui, meno dalla dimensione della corazzata, secondo José ancora un po' «mancante» e lo sottolinea senza polemica, solo per fare un click sulla realtà, ribadendo il solito concetto del «mercato di reazione per la improvvisa partenza di Dzeko e per l'infortunio di Spinazzola».

La Roma riparte stasera dalla Fiorentina: all'Olimpico ci saranno circa trentamila persone, che «se giocheranno con noi, vinceremo più facilmente».

