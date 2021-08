Milan-Florenzi: si tratta

Rallentamenti sull’asse Milano-Roma per l’affare Florenzi. Sembrava tutto semplice, perché il giocatore è deciso ad accettare il trasferimento al Milan, ma la Roma ha deciso di monetizzare in qualche modo, mentre il club rossonero al momento non ha intenzione di spendere per un trentenne. La Roma infatti vorrebbe inserire il prestito con obbligo di riscatto. Il procuratore del giocatore, Alessandro Lucci, sta cercando di riallacciare tutti i fili prima possibile, proprio perché Florenzi vuole giocare la prossima stagione nel Milan.

(gasport)