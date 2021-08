Milan, Florenzi è in pole: vertice con la Roma al rientro da Londra

Il Milan vuole chiudere un affare low cost, la Roma vuole far cassa:da qui alla fine del mercato è improbabile che una delle due cambi strategia. La trattativa per la cessione di Florenzi resta in piedi, così come l'opera di mediazione portata avanti dall’agente Lucci in primis potrà condurre all’intesa. Appena i dirigenti giallorossi rientreranno dall’Inghilterra, impegnati nell’affare Abraham con il Chelsea, se ne riparlerà.

Il Milan ha proposto alla Roma un prestito con diritto di riscatto, mentre la Roma vuole invece monetizzare la cessione e per questo pretende garanzie di incasso. Un obbligo di riscatto subito o almeno legato a obiettivi facili da raggiungere. Un incontro a metà strada è ancora possibile, lavorando sul tipo di condizioni necessarie perché scatti il saldo definitivo.

(Gasport)