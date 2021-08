Milan, avanti tutta per Florenzi: domani nuovi contatti

Florenzi più vicino al Milan. Domani sono previsti nuovi contatti telefonici per arrivare a una soluzione. Lui vuole il Milan, tanto da averlo già reso noto alla società e a Mourinho, senza prendere in considerazione altre direzioni. Per ragioni di bilancio però i rossoneri non vogliono impegnarsi subito, i giallorossi vogliono invece passare immediatamente all’incasso. Un incastro che soddisfi tutti è ancora possibile: l’agente Lucci è impegnato in prima linea nel lavoro di mediazione. Il prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni è la via per l’intesa. L’eventuale cifra necessaria per l’acquisto definitivo il passo immediatamente successivo.

(Gasport)