Mercato, passi avanti per Zakaria

Le cessioni bloccano il mercato della Roma: Nzonzi e Pastore vogliono una buonauscita, Olsen non è convinto dello Sheffield United e Fazio è stato accostato al Genoa ma non ha ancora dato l’ok. Il tecnico portoghese ha chiesto un regista da affiancare ai Cristante e Veretout, anche perché non giudica pronti nè Diawara nè Villar. Se la situazione dovesse sbloccarsi, uno dei primi nomi nella lista di Pinto è quello di Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Moenchengladbach: i tedeschi chiedono 20 milioni di euro, ma la Roma non ha intenzione di spendere una cifra simile per un giocatore ad un anno dalla scadenza. L’accordo potrebbe essere trovato sulla base di 15 milioni, mentre al giocatore saranno garantiti 4 anni di contratto a 2 milioni a stagione. Il sogno resta Xhaka, che ancora non ha firmato il nuovo contratto con l’Arsenal, in seconda battuta Torreira e Anguissa. Intanto Dan Friedkin continua ad investire in Italia: nel 2023 inaugurerà il Collegio alla Querce a Firenze, il suo primo hotel italiano della linea Auberge Resorts Collection.

(Il Messaggero)