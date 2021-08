Mercato: a centrocampo il sogno è Douglas Luiz. Le condizioni

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Fermo restando che, affinché la Roma acquisti, la parola d'orine resta 'vendere', non è difficile immaginare che il club giallorosso stia lavorando sotto traccia per individuare il profilo ideale da incastonare nel centrocampo di Josè Mourinho. E magari anche quello di un terzino destro da aggiungere al roster difensivo. Tra le alternative c'è sicuramente Teun Koopmeiners, ma se Tiago Pinto riuscisse a piazzare cessioni per una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro, il primo nella lista di gradimento del general manager giallorosso è senz'altro Douglas Luiz, brasiliano dell'Aston Villa.

L'identikit è perfetto per la Roma: 23 anni, qualità tecniche e fisiche giuste, ottimi rapporti con i suoi rappresentanti per l'Italia. Ma senza le cessioni il tentativo sarebbe del tutto inutile. I Villans non lo valutano meno di 35 milioni di euro e, ad ogni modo, non hanno intenzione di cederlo, tant'è che al brasiliano sarebbe già stata presentata un'offerta per rinnovare il contratto in scadenza tra 2 stagioni.

