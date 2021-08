Mascherine all’Olimpico, al via le multe retroattive

Dopo le polemiche legate al mancato utilizzo delle mascherine allo Stadio Olimpico, scatta il giro di vite. Già da oggi pomeriggio, in occasione di Lazio-Spezia, ulteriori misure verranno adottate dalle istituzioni per garantire il rispetto delle norme, ed evitare che si verifichino situazioni simili a quanto visto in occasione di Roma-Fiorentina. Verranno ad esempio istituite aree dedicate per raggruppare chi ha problemi di riconoscimento del Green Pass, mentre nei confronti di chi non indossa la mascherina si prenderanno provvedimenti. Scatteranno delle multe retroattive dopo che è stato ricostruito il percorso dall’ingresso al posto a sedere con l’utilizzo delle telecamere di vigilanza.

(corsera)