L'ultimo sforzo: la Roma insegue il regista che manca e ha 8 milioni in più con l'addio di Pastore

La Roma festeggia la risoluzione del contratto di Pastore. Il club risparmierà circa 8 milioni lordi: al giocatore è stata concessa una buonuscita sui 3,5 milioni netti (costo di 7 per il club giallorosso). Si tratta di un addio necessario per dare un impulso al mercato in entrata e provare così a prendere il famoso centrocampista richiesto da Mourinho.

Al tecnico andrebbe bene anche uno di prospettiva, come Zakaria o Douglas Luiz. Ma il brasiliano ha dei costi altissimi, quasi proibitivi senza una cessione che finanzi l'acquisto: per questo motivo anche gli ultimi giorni sono stati offerti Tolisso, Witsel e Herrera.

I problemi però continuano a riguardare i giocatori sulla lista delle cessioni: Diawara, Villar e in particolare Nzonzi. Lille e Marsiglia hanno preso contatti con il papà del calciatore trovando un'apertura. L'offerta dell'Al-Rayyan, più bassa dell'attuale stipendio del giocatore, verrà valutata solo se cambieranno alcune condizioni. Terminato il mercato, la Roma convocherà l'agente di Pellegrini: può essere il week-end della firma sul rinnovo.

