Lukaku è già del Chelsea, Inter su Dzeko e Zapata

Romelu Lukaku sarà presto un nuovo giocatore del Chelsea per una cifra che si aggira sui 115 milioni di euro. Un’operazione che apre un effetto domino in Italia, perché i nerazzurri ora devono individuare il sostituto del belga.

Le opzioni principali sono due: Zapata e Dzeko. Non separatamente ma insieme. Dzeko è molto tentato e spalmerebbe uno stipendio da 7,5 milioni attuali in due anni (4,5 all’anno). Per il club giallorosso l’indennizzo sarebbe contenuto in pochi milioni. E c'è un impegno verbale tra la Roma e il bosniaco, che risale allo scorso febbraio: se avrà la possibilità di andare via, allora la società lo lascerebbe partire.

(La Repubblica)