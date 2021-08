L'Olimpico riapre per le prove generali

IL TEMPO (F. SCHITO) - Un anno e mezzo dopo quel 23 febbraio 2020, in cui la Roma rifilò 4 gol al Lecce, lo stadio Olimpico riapre le porte al pubblico romanista.

Tolti i match a cui hanno partecipato mille persone, ora l’impianto può tornare ad accogliere gli oltre 10mila tifosi che hanno acquistato il tagliando per l’ultima amichevole della squadra di Mourinho, la prima del portoghese davanti al pubblico amico, impegnata stasera alle 20.45 contro il Raja Casablanca.

L’Olimpico è già stato testato durante l’Europeo itinerante, quindi la prassi dei controlli anti-Covid non è all’esordio. Cruciale sarà il rispetto del posto indicato sul biglietto visto che la società giallorossa ha disposto il posizionamento «a scacchiera» dei tifosi sugli spalti per rispettare il distanziamento. Per entrare (cancelli aperti dalle 18.15) sarà necessario il Green pass (almeno la prima dose di vaccino ricevuta da non meno di 15 giorni,un tampone negativo effettuato non oltre le precedenti 48 ore o la guarigione dal Covid) e mascherina obbligatoria da indossare durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto.

La partita di questa sera sarà il battesimo di Mourinho davanti al suo nuovo pubblico e la sfida alla squadra marocchina l’ultimo test prima dell’esordio nelle competizioni ufficiali con il match contro il Trazbonspor in Turchia per l’andata del playoff di Conference League, prima del debutto in campionato fissato per domenica 22 con la Fiorentina. Il tecnico portoghese potrà finalmente schierare Matias Viña nell’undici titolare per vederlo giocare per la prima volta con la maglia della Roma. Dopo l’addio di Edin Dzeko, in attesa dell’arrivo di un sostituto, toccherà a Shomurodov e Mayoral alternarsi nell’attacco giallorosso. Mentre buone notizie arrivano dall’infermeria visto che torna a disposizione Lorenzo Pellegrini che aveva subito una botta in allenamento qualche giorno fa, ma oggi sarà a disposizione del tecnico per mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi ravvicinati impegni. Lo Special

One si aspetta anche un arrivo a centrocampo per completare l’organico, ma per il momento è importante anche il ritorno di Jordan Veretout che, dopo aver saltato praticamente tutta la preparazione, è tornato in campo qualche minuto nell’amichevole persa contro il Betis, non senza polemiche.