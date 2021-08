Lippi: "Mourinho un bel ritorno per il calcio di italiano. Punto su Zaniolo, mi sembra recuperato"

Torna a parlare Marcello Lippi. L'ex ct della Nazionale italiana è stato intervistato dal quotidiano sportivo e ha parlato, tra le altre cose, anche dei due giallorossi. Le sue parole:

Inzaghi-Inter, Mou-Roma, Sarri-Lazio e Spalletti-Napoli: che rivoluzione in panchina...

Tutti allenatori senza grilli per la testa, molto concreti, molto attenti ai risultati: che poi li raggiungano con il 3-5-2 o il 4-3-3 non importa. Mourinho è un bel ritorno per il calcio italiano, un grande organizzatore.

Un giocatore che attende?

Due: Dybala e Zaniolo. Lo juventino l’anno scorso praticamente non ha giocato, ora può portare tanta qualità alla Juve: spero abbia l’abilità e la fortuna di prepararsi al meglio. Zaniolo mi sembra recuperato dal punto di vista fisico, spero sia tornato quello di prima, segna, è diventato padre, sta maturando. È il momento di raccogliere quanto di buono ha seminato.

(gasport)