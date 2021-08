La questione è stata sollevata direttamente da Josè Mourinho, che ha rilevato come sarebbe più giusto che i giocatori fossero in campo mentre i tifosi della Roma cantano l'inno nel prepartita. I protocolli anti Covid non agevolano l'iniziativa, ma indirettamente lo Special One spinge i Friedkin a modificare il prepartita delle partite casalinghe. Basterebbe che la squadra entrasse in campo con qualche minuto d'anticipo.

(Il Messaggero)