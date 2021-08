L'idea: Shomurodov e Abraham insieme. La Roma ci crede

La Roma si gode José Mourinho, ma cosa più importante si esalta per due dei colpi di mercato che l'allenatore portoghese ha voluto fortemente per questa stagione: Shomurodov e Abraham. Il secondo si è presentato da solo domenica sera all'Olimpico senza neanche un allenamento con i compagni. Il primo invece incanta i tifosi con gol e giocate dalle amichevoli estive. Ecco allora la suggestione, far giocare i due attaccanti insieme anche se al momento si continuerà ad alternarli. Mou potrebbe rivedere il modulo, schierando un 4-4-2 o magari chiedendo a Eldor di giocare esterno nel suo 4-2-3-1, ma quel che è certo è che l'idea piaccia anche a lui. «Sì, Abraham e Shomurodov possono giocare insieme, Eldor può stare a sinistra o anche davanti con Tammy. Ad oggi, però, vogliamo pressare con due calciatori insieme e al momento nessuno dei due è in grado di fare quello che chiedo. Hanno bisogno di maggiore tempo prima di capire alcune dinamiche» le sue parole al termine del match di domenica sera. Ma anche Shomurodov non nasconde la possibilità di scendere in campo con Abraham, come confermato durante la sua conferenza stampa di presentazione di ieri: «Per me non ci sono grandi differenze nel giocare più largo o più al centro, mi trovo bene in entrambi i ruoli. La convivenza con Tammy? La cosa importante è che ciò che viene deciso venga fatto per il bene della Roma. Se mi verrà chiesto di giocare con lui vorrà dire che dovremo aiutare insieme la squadra. Se mi verrà chiesto di aspettare, aspetterò. Se invece la cosa più utile per la squadra è giocare con lui, allora non vedo l’ora di farlo».

(gasport)