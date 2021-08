L'editoriale di Costanzo: "Il campionato impatta sulla vita"

CORSPORT (M. COSTANZO) - Avete certamente notato come l’inizio di Campionato impatta nel nostro quotidiano, nella vita di tutti i giorni. Infatti, il collega d’ufficio, tifoso di una squadra contraria della nostra, che per molti mesi ha trovato un modus vivendi, improvvisamente diventa il nemico della scrivania accanto.

Questo vuol dire battute, sguardi, gioco di rimessa con altri eccetera. Ma anche un parente, un cugino, uno zio di una squadra contraria alla nostra, di colpo e per tutto il Campionato, diventa un avversario. Decisamente intrattabile dalla domenica a tutto il lunedì e ciò impedisce i consueti festeggiamenti delle famiglie [...].

Si potrebbe anche dire: per non avere queste seccature, saresti disposto a rinunciare al Campionato di calcio? Alla domanda sentiremo un “No” forte come un tuono. Perciò, ogni cosa ha il suo lato fastidioso. Il Campionato ha questo.