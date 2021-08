L’editoriale di Costanzo: “Abraham è l’uomo della vittoria”

CORSPORT (M. COSTANZO) - È stato bello risentire all’Olimpico il pubblico vivo con gli applausi ai giocatori e a Mourinho. Diciamo la verità: uno stadio vuoto o semivuoto non so bene cosa sia, ma forse non lo sa nemmeno lo stadio. Ho letto un’intervista a Fabio Capello il quale ha dichiarato che Mourinho è perfetto per la Roma. Negli anni che allenava la Roma avevo un buon rapporto con Capello. Ricordo quando mi chiamò poche ore dopo che la squadra aveva vinto lo scudetto. Come Mourinho, anche Fabio Capello era perfetto per la Roma.

Tutti aspettano Zaniolo. Si rincorrono titoli che nemmeno a “Chi l’ha visto?”. Personalmente sono sicuro che Zaniolo non si farà aspettare più di tanto. Leggo “A pochi giorni dal via alla Serie “A”, il mercato fa salire le quotazioni giallorosse”. Poi “Abraham da scudetto”. Me lo auguro, anche perché credo nei nomi e si potrebbe dire Abramo, fatemi dire: “l’uomo della vittoria”. Non sono deliri giallorossi, sono “Pensieri giallorossi”. È vero, ha ragione Mourinho che probabilmente alla Roma serve il regista. Ma alla Roma, quest’anno come nei prossimi, serve vincere o comunque arrivare nei primissimi posti del campionato. Ci devono credere tutti: i giocatori, i dirigenti, i tifosi e l’allenatore. Ma lui ci crede.