L’Arsenal scarica Torreira, Florenzi ufficiale al Milan

La soluzione per il centrocampo giallorosso potrebbe arrivare dall’Arsenal. Non Granit Xhaka, ma un altro calciatore che già nella passata stagione era stato accostato alla Roma: Lucas Torreira. Il regista uruguaiano, che nell’ultimo anno ha giocato in prestito all’Atletico Madrid (26 presenze ma solo 3 da titolare in Liga, un gol), ha il contratto in scadenza nel 2023 e non rientra più nei piani della società inglese, che ieri l’ha comunicato al suo agente Pablo Betancour. Torreira ha detto alla dirigenza dei Gunners che vorrebbe tornare in Italia, dove la Roma e la Lazio sono le squadre che lo cercano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Rimanendo al centrocampo, in Germania la Bild continua a scrivere di un interesse della società giallorossa per Marcel Sabitzer del Lipsia, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per l’austriaco c’è però da superare la concorrenza del Bayern Monaco del suo ex tecnico Julian Nagelsmann e del Milan, che ha chiuso per Alessandro Florenzi (alla Roma va un milioni per il prestito oneroso, il diritto di riscatto è fissato a 4.5). Ieri è arrivato l’annuncio del passaggio di Pedro alla Lazio.

(corsera)