L’ambasciatore dell’Uzbekistan: “Shomurodov un esempio per il mio popolo, alla Roma mostrerà le sue qualità”

L’ambasciatore dell’Uzbekistan ha rilasciato un’intervista al quotidiano sportivo, parlando del connazionale Eldor Shomurodov, ultimo acquisto della Roma. Ecco le sue parole:

Come è stata accolta la notizia dell’arrivo di Shomurodov alla Roma?

Tutti i dipendenti dell’ambasciata sono felici di accogliere questa notizia. Shomurodov nella squadra della Capitale corona le sue qualità professionali. Siamo fiduciosi che mostrerà le sue migliori qualità.

Il giocatore ha grande seguito della Repubblica dell’Uzbekistan?

Indubbiamente, Eldor è un giocatore umile ed è un esempio per i nostri giovani atleti. Il suo trasferimento in una delle principali squadre italiane è un grande regalo per i tifosi e per il popolo Uzbeco alla vigilia del 30imo anniversario dalla nascita della Repubblica.

