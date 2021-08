L’affare Pedro felice compromesso storico nella Capitale

Un compromesso che mette tutti d'accordo. Sarà questo forse il primo pensiero che ha spinto Roma e Lazio a sedersi allo stesso tavolo per trattare, per la prima volta dopo il 1985 con il trasferimento del portiere Astutillo Malgioglio, il passaggio di Pedro dalla maglia giallorossa a quella biancoceleste. Lo spagnolo infatti dopo esser stato messo fuori dal progetto tecnico di José Mourinho è pronto ad abbracciare ancora una volta Maurizio Sarri. L'affare conviene a tutte le parti. Pedro torna a giocare e ad avere un ruolo centrale in una società dopo tutti i suoi successi. La Roma si libera di un ingaggio di quasi otto milioni di euro per le prossime due stagioni, mentre la Lazio acquista un esterno in vista della prossima stagione praticamente senza spendere.

(corsera)