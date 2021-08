La Special Roma fa poker

Quarto successo consecutivo per la Roma di Mourinho, che si porta così nel gruppetto di testa che guida la classifica di Serie A a punteggio pieno. A Salerno i giallorossi ci mettono un tempo per trovare il chiavistello utile a scardinare una difesa affollatissima, poi non si fermano più: apre Lorenzo Pellegrini, segue Jordan Veretout - cannoniere romanista con 3 gol, è il centrocampista che segna di più nei massimi campionati europei -. Spazio anche al primo gol in giallorosso di Tammy Abraham prima che sia ancora Pellegrini a firmare il poker.

E se le difficoltà di giocare contro una difesa particolarmente arretrata erano state previste alla vigilia da Josè Mourinho, in termini pratici la scarsa intraprendenza della Salernitana si è tradotta in un possesso palla per i giallorossi di oltre l'80%.

E allora nell'intervallo basta qualche aggiustamento, la richiesta di movimento, ed il gioco è fatto: la Roma trova le soluzioni giuste e mette velocemente la partita in ghiaccio.

(gasport)