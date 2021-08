La scommessa Tammy, Lorenzo il predestinato: ecco i pilastri di Mou

Poker servito: passaggio del turno in Conference nel doppio confronto con il Trabzonspor e doppia vittoria in campionato, che fa sedere di diritto la Roma al tavolo delle grandi. E non è un caso che a prendersi la scena sia stato Lorenzo Pellegrini, destinatario di parole al miele da parte dell'allenatore negli ultimi giorni.

Il numero 7, che il prossimo mese firmerà il rinnovo, si prende i complimenti ma ci tiene a riconoscere al gruppo il merito della sonora vittoria per 0-4 sulla Salernitana.

Altro profilo da copertina, quello di Tammy Abraham: l'attaccante arrivato dal Chelsea ha fornito un'altra ottima prestazione e, stavolta, si è sbloccato.

(gasport)