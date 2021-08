La Roma tra luci e ombre

Continua la marcia di avvicinamento alla prima ufficiale per la Roma di José Mourinho che è costretto a registrare due distinte sensazioni. Da un lato una positiva, visto che il gruppo risponde perfettamente sul campo alle sue richieste e sembra ormai esser stato plasmato dal gioco del portoghese. Un netto miglioramento si nota soprattutto in fase difensiva, vero tasto dolente della gestione di Fonseca. Dall'altro lato c'è una sensazione negativa, alimentata soprattutto dal mercato. Tiago Pinto infatti oltre a Rui Patricio, Vina e Shomurodov non è riuscito ancora a regalare allo Special One i colpi promessi. Vedi il caso di Xhaka, che ieri è stato blindato dalle parole del tecnico dell'Arsenal. Tornano così di moda i nomi di Koopmeiners dell'AZ e Douglas Luiz dell'Aston Villa. Ma potrebbero non bastare. Davanti il terminale offensivo sembra faticare a trovare la via del gol e a metà campo manca un giocatore chiave. Il mercato è ancora aperto, ma l'inizio della stagione è sempre più vicino.

(Il Messaggero)