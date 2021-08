La Roma sogna con i gol di Tammy Abraham: il bomber inglese con gli zii a San Mauro Pascoli

Che cosa hanno in comune la Roma e la Sammaurese Calcio? Niente, almeno fino a qualche giorno fa. In uno dei paesi simbolo della Valle del Rubicone abitano gli zii di Tammy Abraham, il nuovo centravanti di José Mourinho. L'inglese infatti è il nipote del sammaurese Federico Ceccorulli, che ha un passato nelle giovanili della Sammaurese e ha sposato la sorella della madre di Abraham.

Nel 2019 l’Italia ha ospitato gli Europei Under 21 e l'Inghilterra venne inserita nel girone “romagnolo”, con le gare in programma all’Orogel Stadium Manuzzi di Cesena e a San Marino. Venerdì 14 giugno 2019, per una incredibile coincidenza, l’Inghilterra di Abraham si allenò proprio sul campo dello stadio Macrelli di San Mauro Pascoli.

