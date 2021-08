La Roma non sbaglia alla prova degli ex. C’è l’impronta di Mou

Non era una serata banale per la Roma. Prima assoluta di una italiana nella nuova Conference League. È andata bene, almeno come risultato. La vittoria per 2-1 contro il Trabzonspor, pur non potendo più beneficiare più della doppia valenza dei gol in trasferta, dà ottime garanzie per il ritorno. Il Trabzonspor, ricco di ex romanisti come Gervinho e Bruno Peres e di ex del campionato italiano come Hamsik e Cornelius, si dimostra una squadra di discreto livello. La nota più lieta per i giallorossi è Shomurodov. L’uzbeko entra con personalità e intelligenza tattica, recuperando palloni e aprendo spazi per gli inserimenti dei compagni. L’altra nota positiva sarebbe Viña: il condizionale, proprio a voler cercare il pelo nell’uovo, perché non piace il rigore cercato con una plateale simulazione. va che in spinta. Nella ripresa la Roma sembra più incisiva. Merito della crescita di Zaniolo, che si muove meglio tra gli spazi.

(La Repubblica)