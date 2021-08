La Roma di Mou alla prima: “Sono qui per costruire ma servono anche i risultati”

Dopo le tante amichevli estive organizzate dal club per mettere nelle gambe fin dal primo momento il ritmo partita, la Roma questa sera si prepara alla prima gara ufficiale dell'anno. Contro troverà il Trabzonspor che contenderà un posto alla prossima Conference League. L'avversario non deve essere sottovalutato, e lo sa bene José Mourinho che esordirà in gara ufficiale questa sera e che farà di tutto per partire con il piede giusto: "Sarà la mia gara numero 1996 o 1997. Perciò sono tranquillo e non penso molto a me stesso ma alla squadra, che per il lavoro che ha fatto merita di iniziare bene. Contro il Trabzonspor saranno due partite toste ma faremo il possibile per qualificarci. Non voglio alibi prima della partita. Non abbiamo Smalling e Villar, ma mi fa piacere aver portato cinque ragazzini. Abbiamo un ottimo atteggiamento, so cosa significa giocare in Turchia e posso esprimere ai giocatori la difficoltà. Ma anche per chi non gioca da un anno e mezzo con i tifosi può fare piacere".

(corsera)