La Roma aspetta i gol: trattativa infinita, Abraham ora apre e Mourinho spera

Si tratta ad oltranza per Tammy Abraham alla Roma. In attesa di quella fumata bianca che Tiago Pinto rincorre da due giorni e che potrebbe vivere oggi un’altra giornata importante. Ieri, infatti, Abraham per la prima volta ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia, anche se la Roma non è ancora riuscita a convincerlo del tutto. Gli incontri sono stati molteplici, l’ultimo dei quali in serata, con l’agente del giocatore (Neil Fewings, l’agenzia di riferimento è la Wasserman Media Group) ancora pronto ad ascoltare la proposta giallorossa.

Roma e Chelsea sono già d’accordo da tempo, con i giallorossi disposti a spingersi addirittura alla soglia dei 45milioni di euro per poterlo portare a casa (con un prestito con obbligo di riscatto). Di più, Pinto sembra pronto ad assecondare anche i desideri del giocatore, che ha sparato alto, chiedendo 5 milioni di euro come ingaggio (contro i 2 e bonus che guadagna attualmente al Chelsea).

E ha iniziato a girare anche la voce di un interessamento per Kelechi Iheanacho, 25anni, attaccante nigeriano del Leicester, cresciuto nel Manchester City. Che, però, non è la classica prima punta che sta cercando Mourinho, ma più un attaccante di raccordo. Valutato circa 20 milioni di euro, potrebbe far parte di quella lista di nomi che Pinto ha per il suo piano- B.

(Gasport)