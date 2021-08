La pazza idea biancoceleste si chiama Pedro

Clamorosa novità di mercato: la Lazio, e Sarri, spingono per avere Pedro. Per sbloccare il mercato Claudio Lotito è pronto ad immettere capitale nella società, con una operazione finanziaria top-secret. Tare è in fibrillazione per confermare i giocatori bloccati da tempo come Basic e Kostic. Ma occhio ad una novità clamorosa. Il tecnico non ha mai nascosto la sua stima nei confronti di Pedro, ora fuori rosa nella Roma, e da qualche giorno avrebbe proposto a Tare e Lotito di prenderlo. E' più di un'idea, tanto che ci sarebbe stato un contatto tra i dirigenti laziali e i suoi procuratori. Bisognerà parlarne con la Roma ed è una cosa che non è mai stata fatta da anni. Un affare di mercato tra le due società della capitale non si vede da mezzo secolo.

(Il Messaggero)