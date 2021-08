La notte di Zaniolo

La notte di Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso si prepara infatti a tornare in campo per una gara ufficiale dopo due stagioni in cui a causa degli infortuni è rimasto troppo tempo lontano dal campo. Ma il brutto periodo adesso è alle spalle, come dimostrato dalle sue prestazioni durante le amichevoli estive in cui ha mostrato a Mourinho tutto il talenta e la sua voglia di incidere. Per quest il tecnico portoghese non potrà far altro che mandarlo in campo questa sera contro il Trabzonspor. Anche per lo Special one sarà una notte speciale, la prima in gara ufficiale da nuovo tecnico della Roma: «È vero, è la mia prima gara ufficiale con la Roma, ma anche la numero 996 o 997 in carriera. Di certo non sembra un playoff di Conference. Sembra una gara di Champions. O almeno di Europa League, visto che entrambi le squadre giocavano in quelle competizioni. Meglio così, nessuno dirà che è una competizione facile da giocare».

(gasport)